Edito: Merci pour les émotions Gaël !

Ce lundi, le parcours de Gaël Monfils à l’Open d’Australie est arrivé à son terme. Le Français a dû rendre les armes au début du 4e set lors de son 1/8e de finale contre Ben Shelton.

Il aura fait vibrer les amateurs de tennis lors de ce premier Grand Chelem de l’année. Alors que les regards étaient notamment attirés par les performances des jeunes et talentueux Joao Fonseca et Learner Tien, Gaël Monfils a montré qu’il en avait encore sous la pédale, malgré ses 38 ans. À lire aussi Open d'Australie: Gaël Monfils sort Taylor Fritz et met fin à une série noire longue de plus de... 16 ans Il faut dire que celui qui occupe encore la 41e place au classement ATP arrivait avec beaucoup de confiance à Melbourne. Titré à Auckland au début du mois (avec une victoire contre notre compatriote Zizou Bergs en finale), le Français a atteint par moments un très très haut niveau sur les courts australiens.

Son Open d’Australie a débuté par deux victoires contre Mpetshi Perricard et Altmaier. Vient ensuite LA grosse performance au 3e tour : il élimine l’Américain Taylor Fritz (4e mondial) après avoir perdu le 1er set. Un seul joueur dans l’histoire avait déjà atteint les 1/8e de finale de l’Open d’Australie à son âge : un certain Roger Federer. Ça vous situe le bonhomme. Magnifique. C’est la première fois qu’il bat un Top 5 en Grand Chelem depuis 2008. Impressionnant. À lire aussi 20 sur 20: Novak Djokovic vient à bout de Gaël Monfils pour la vingtième fois consécutive et établit un nouveau record Ce lundi, il défiait donc le puissant Ben Shelton. Après avoir lutté pendant 3 sets intenses (tous conclus par un tie-break) et mené 2 manches à 1, le Français a finalement abandonné alors qu’il était mené 1-0 (40-0) dans la 4e manche. Fatigué (et sans doute touché à la cuisse), le Français ne pouvait plus véritablement défendre ses chances. Il a donc dû abandonner.