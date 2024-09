Elena Rybakina, 4e mondiale, souffre toujours du dos

"En raison d'une blessure au dos, je dois malheureusement me retirer des prochains tournois asiatiques", a expliqué Rybakina dans un communiqué. "Même si je travaille dur pour mon rétablissement, mon équipe médicale et moi-même avons décidé qu'il était préférable de donner la priorité à ma santé en ce moment. Cette année a été difficile et je suis reconnaissante du soutien des organisateurs du tournoi et de tous mes supporters. Mon équipe et moi-même allons travailler pour me ramener sur le court avant la fin de la saison."

Rybakina, 25 ans, a connu une excellente première partie de saison, avec des titres à Brisbane, Abu Dhabi et Stuttgart. Elle a encore atteint les demi-finales à Wimbledon, un tournoi qu'elle avait remporté en 2022, mais a ensuite été éliminée rapidement à Cincinnati et a abandonné à l'US Open, où elle avait jeté l'éponge après le premier tour en raison de douleurs au dos.