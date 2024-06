Elise Mertens abandonne au 2e tour face à l'Italienne Jasmine Paolini

Le parcours d'Elise Mertens au tournoi de tennis WTA 500 d'Eastbourne a pris fin mercredi en Grande-Bretagne. La N.1 belge, 33e mondiale, a abandonné au 2e tour de l'épreuve jouée sur gazon qui est dotée de 922.573 dollars. Elle était menée 5-2 dans le premier set par l'Italienne Jasmine Paolini, 7e mondiale et tête de série N.3, récente finaliste de Roland-Garros, quand elle a renoncé.

Paolini rencontrera en quarts de finale Katie Boulter, 32e mondiale. La Britannique a éliminé au 2e tour Jelena Ostapenko (WTA 13/N.5). La Lettone avait sorti au premier tour Greet Minnen (WTA 85), passée par les qualifications, 7-6 (7/3) et 6-1.

Mertens avait déjà abandonné au 2e tour du simple la semaine dernière au tournoi WTA 250 de Birmingham en raison d'une légère blessure à la hanche. Elle avait ensuite remporté le double, son 21e titre WTA et le 4e en 2024.

Elise Mertens devrait disputer son 7e tournoi de Wimbledon à partir de lundi. Ses meilleurs résultats en simple sont deux huitièmes de finale en 2019 et 2022. Elle défendra les points de son deuxième tour de l'an dernier. En double, elle a remporté le titre à Wimbledon en 2021, avec Su-Wei Hsieh, son actuelle partenaire, et perdu les finales en 2022 (avec Shuai Zhang) et 2023 (avec Storm Hunter).