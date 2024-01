Elise Mertens et Joachim Gérard à l'affiche jeudi pour une place en finale

Avec Elise Mertens en double féminin et Joachim Gérard en simple et en double masculin en tennis en fauteuil, la Belgique aura deux représentants en mesure d'accrocher une finale à l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, jeudi à Melbourne. Elise Mertens jouera dans la Margaret Court Arena tandis que Joachim Gérard, en simple et en double, aura droit à la Kia Arena.

Il faudra attendre la troisième rotation sur le Margaret Court pour voir Elise Mertens et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 2 et 6 en double), 2e tête de série, s'aligner face à l'Australienne Storm Hunter et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 1 et 13 en double/N.3). La rencontre entre la N.1 belge et son ancienne partenaire Hunter ne débutera pas avant 5h00 (heure belge).

Joachim Gérard (ITF 6) débutera sa journée en deuxième rotation face au N.1 mondial, le Britannique Alfie Hewett. Il aura ensuite droit à un peu de repos, le temps d'une demi-finale du double féminin en tennis en fauteuil, avant de revenir sur le même court pour sa propre demi-finale du double. Classé 2e tête de série avec le Français Stéphane Houdet, il rencontrera les Japonais Takuya Miki et Tokito Oda en troisième rotation.