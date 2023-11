Elise Mertens et sa partenaire Storm Hunter nommées au titre de Double de l'année

Elise Mertens et sa partenaire australienne Storm Hunter figurent dans les cinq paires nommées dans la catégorie Double de l'année aux WTA Player Awards. La WTA, en charge du circuit professionnel féminin de tennis, a dévoilé lundi ses candidates aux différents trophées.

Hunter, première, et Mertens, deuxième, ont terminé l'année aux deux premières places du classement mondial du double. Ensemble, les joueuses ont remporté les tournois WTA 1.000 de Rome et Guadalajara et atteint la finale de Wimbledon. Elles ont aussi disputé les WTA Finals, où elles ont été éliminées en demi-finales.

Leurs concurrentes au trophée de Double de l'année sont la paire américaine Coco Gauff/Jessica Pegula, le duo lauréat de l'US Open formé par la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, le duo tchèque Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (vainqueur de l'Open d'Australie) et la paire composée de l'Allemande Laura Siegemund et de la Russe Vera Zvoraneva, qui a gagné les WTA Finals.