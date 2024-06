Elise Mertens, Greet Minnen, Sander Gillé et Joran Vliegen fixés sur leur sort en double

Elise Mertens et Greet Minnen, chez les dames, Sander Gillé et Joran Vliegen, chez les messieurs, connaissent leurs adversaires en double à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, qui débute lundi.

La numéro 1 belge reste sur trois finales de rang à Londres avec une victoire en 2021 avec Hsieh puis deux défaites en 2022, avec la Chinoise Zhang Shuai, et en 2023 avec l'Australienne Storm Hunter.

Mertens, N.1 mondiale, formera la paire tête de série N.1 avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. Le duo affrontera les Britanniques Alicia Barnett (WTA 148 en double) et Freya Christie (WTA 146 en double), bénéficiaires d'une invitation, au premier tour sur le gazon de l'All England Club.

Minnen, 98e mondiale en double, jouera elle aux côtés de la Britannique Heather Watson (WTA 50 en double) qui sera aussi son adversaire au premier tour en simple. Le duo belgo-britannique rencontrera les Américaines Sofia Kenin (WTA 39 en double) et Bethanie Mattek-Sands (WTA 28 en double), la paire tête de série N.14.

Mertens et Minnen ont été placées dans la même partie de tableau et pourraient se rencontrer au troisième tour.

Chez les messieurs, Gillé et Vliegen, qui se partagent la 29e place mondiale en double et forment la paire tête de série N.14, ont hérité des Argentins Francisco Cerundolo (ATP 287 en double/ATP 27 en simple) et Tomas Etcheverry (ATP 289 en double/ATP 31 en simple).