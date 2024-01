Emil Ruusuvuori face à Andrey Rublev en finale

Emil Ruusuvuori et Andrey Rublev s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 250 de Hong Kong, joué sur surface dure et doté de 661.585 dollars, à l'issue des demi-finales samedi.

Ruusuvuori (ATP 69) s'est imposé en trois sets 4-6, 7-5, 6-3 contre l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 43). La rencontre a duré 2 heures et 12 minutes. Le Finlandais, 24 ans, s'est qualifié pour la deuxième finale de sa carrière sur le circuit après celle perdue à Pune en 2022.

Dans la foulée, Rublev, 5e mondial et tête de série N.1, a aussi validé son ticket pour la finale en battant en trois sets 4-6, 6-2, 6-3 le Chinois Juncheng Shang, 183e mondial et bénéficiaire d'une invitation. Le Russe, 26 ans, va disputer la 24e finale de sa carrière et tentera d'enlever un 15e titre.