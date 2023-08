Fin de carrière en simple pour le géant américain John Isner

Le géant américain, 38 ans, connu pour avoir disputé le match le plus long jamais joué sur le circuit ATP en 2010 à Wimbledon, avait annoncé qu'il prendrait sa retraite après ce 4e et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Isner est connu pour avoir disputé contre le Français Nicolas Mahut le match le plus long du circuit ATP. En 2010 sur le gazon de Wimbledon, le duel a duré 11 heures et 5 minutes, sur trois jours, se concluant par une victoire de l'Américain 6-4, 3-6, 6-7 (7/9), 7-6 (7/3), 70-68.

Le droitier américain a atteint deux fois les quarts à Flushing Meadows en 2011 et 2018, fort de son presque 2 mètres 10 et d'un service parmi les plus puissants du circuit.

Avec un chiffre de 14.411, John Isner détient le record du nombre d'aces claqués avant l'US Open qui démarre lundi.