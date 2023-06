Frances Tiafoe écarte Fucsovics et affrontera Jan-Lennard Struff en finale

La finale du tournoi de tennis ATP 250 de Stuttgart, joué sur gazon et doté de 718.410 euros, opposera l'Américain Frances Tiafoe à l'Allemand Jan-Lennard Struff, dimanche en Allemagne.

Samedi, en demi-finales, Tiafoe, 12e joueur mondial et tête de série N.3, s'est joué 6-3, 7-6 (13/11) du Hongrois Marton Fucsovics (ATP 86), issu des qualifications. Dans le jeu décisif du deuxième set, l'Américain a sauvé six balles de set avant de s'imposer. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.

Tiafoe, 25 ans, visera le troisième titre de sa carrière, le deuxième de la saison après un succès à Houston. Il a été battu quatre fois en finale. Dimanche, il retrouvera Struff (ATP 24), qui a battu le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 14/N.4) en trois manches: 3-6, 6-3, 6-3, en 1 heure et 29 minutes.