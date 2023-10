Gillé et Vliegen, qui reviennent à Paris, veulent "finir l'année sur une bonne note"

Il s'agit aussi, pour Sander Gillé et Joran Vliegen, d'un retour dans la ville où ils ont connu la plus grande émotion de leur carrière, avec une accession en finale de Roland-Garros, en juin dernier. De quoi, peut-être les inspirer, alors qu'ils affronteront au premier tour les Russes Karen Khachanov (ATP 58) et Andrey Rublev (ATP 46), vainqueurs du Masters 1000 de Madrid

"Ce tournoi a une tout autre signification", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Il se joue dans une salle, c'est la fin de la saison. L'atmosphère sera très différente de celle d'un Grand Chelem. Il n'empêche, nous voulons finir l'année sur une bonne note et mener la vie dure aux meilleurs. Cela va sans doute frapper fort et aller vite contre Khachanov et Rublev. Ils sont costauds du fond du court. Il faudra aller les chercher au filet, où ils sont le moins à l'aise. Nous jouons bien à l'entraînement contre les autres paires et pouvons donc aborder ce tournoi avec confiance."