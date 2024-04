Greet Minnen battue au 2e tour des qualifications

Minnen, 70e joueuse mondiale et tête de série N.3 des qualifications, s'est inclinée au second tour devant l'Américaine Sachia Vickery (WTA 133/N.7) après deux manches et 1h40 de jeu: 7-6 (7/2), 6-3.

Vickery a pris sa revanche sur sa défaite en trois sets (6-3, 4-6, 6-4) au 2e tour l'an dernier à l'US Open.