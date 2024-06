Greet Minnen passe le premier tour en double

Pour rejoindre Elise Mertens en demi-finales, Greet Minnen et Heather Watson joueront en quarts contre la Japonaise Miyu Kato (WTA 31, 29 ans) et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 52, 35 ans).

Greet Minnen (WTA 105 en double), 26 ans, qui fait la paire avec la Britannique Heather Watson (WTA 50 en double), a battu en entrée la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (N.2/WTA 6 et 2 en double). Le marquoir s'est arrêté sur un score de 6-3, 6-2 après 62 minutes de jeu.

Plus tôt dans la journée, associée à la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, Elise Mertens s'est qualifiée de son côté pour les demi-finales du double.

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei, respectivement numéro 1 et 3 mondiale, se sont débarrassées en deux sets des Britanniques Samantha Murray et Eden Silva (WTA 146 et 182 en double), bénéficiaires d'une invitation. La partie s'était achevée sur la marque de 6-0, 6-4 au bout de 63 minutes de jeu.

Elise Mertens et Hsieh Su-Wei (N.1) joueront pour une place en finale soit contre la quatrième duo tête de série du tournoi, formée par l'Américaine Asia Muhammad et l'Indonésienne Aldila Sutijadi, soit contre la Slovaque Tereza Mihalikova et la Britannique Olivia Nicholls.