Hanne Vandewinkel passe le premier tour en République tchèque

Kimberley Zimmermann est également engagée en République tchèque mais en double aux côtés de l'Italienne Camilla Rosatello. Le duo, tête de série N.1, a battu la paire formée par l'Espagnole Ivonne Cavalle-Reimers et Portillo Ramirez déjà, mardi au premier tour (6-4, 6-4).

Hanne Vandewinkel, 20 ans, 259e mondiale, a battu en entrée la qualifiée mexicaine Maria Jose Portillo Ramirez (WTA 408), 25 ans. La partie s'est achevée en trois sets sur la marque de 7-5, 6-7 (9/11) et 6-4, au bout de près de 4 heures de jeu (3h50).

En quarts de finale, Zimmermann et Rosatello seront opposées soit à la Tchèque Aneta Laboutkova et la Slovaque Sofia Milatovan, soit à une paire composée de l'Allemande Noma Noha Akugue et de la Grecque Sapfo Sakellaridi.