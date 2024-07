Heliovaara et Patten gagnent le double messieurs à Wimbledon au terme d'une finale serrée

Ce samedi avait lieu la finale du double messieurs entre la paire composée de Jordan Thomson et Max Purcell (N.15) et celle de Harri Heliovaara et Henry Patten qui se sont imposés en trois sets, 6-7 (7/9), 7-6 (10/8), 7-6 (11/9), en 2h49.

Le premier set fut très accroché, ne se décidant qu'au jeu décisif où Thomson et Purcell ont émergé 9-7, après avoir mené 5-1. Le deuxième set a pris la même tournure, avec aucune des deux paires ne parvenant à prendre le large. Et c'est donc avec un nouveau jeu décisif qu'ils ont dû se départager.

Dans ce jeu décisif, Thomson et Purcell ont mené 5-2, avec deux services à suivre, sans parvenir à conclure, permettant à Heliovaara et Patten de revenir et même de s'offrir une balle de break à 5-6. Mais les deux Australiens ont su réagir pour repasser devant et obtenir une première balle de match, directement sauvée par leurs adversaires. Une deuxième balle de match ne leur permettait toujours pas de conclure. Dans l'autre sens, Heliovaara et Patten ne laissaient pas passer leur deuxième chance de revenir à un set partout et concluaient à 10-8.