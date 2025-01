Il y aura du travail: découvrez les adversaires des Belges au 1er tour de l'Open d'Australie

David Goffin, 34 ans, retrouvera Benjamin Bonzi, 28 ans, pour la quatrième fois. Le Liégeois a remporté ses trois précédents duels face au Français, qu'il a battu en 2021 et 2022 à Montpellier et en 2022 en Coupe Davis. Le N.1 belge arrive à Melbourne après une préparation manquée, lui qui reste sur deux défaites au premier tour, à Brisbane et Adélaïde. Après un quart de finale en 2017 et un 3e tour en 2020, Goffin n'a plus gagné un match dans le majeur australien depuis. Battu au premier tour en 2021, 2022 et 2024, il était forfait en 2023.

Zizou Bergs, 25 ans, croisera la route de Facundo Diaz Acosta, 24 ans, pour la seconde fois. Les deux joueurs s'étaient affrontés une première fois en octobre dernier à l'European Open d'Anvers, avec une victoire du Belge à la clé. Le Limbourgeois, qui s'est qualifié jeudi à Auckland pour sa première demi-finale en Grand Chelem, disputera l'Open d'Australie pour la troisième fois. Il avait été battu au premier tour en 2023 et 2024.