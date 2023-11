Jack Draper jouera sa première finale sur le circuit ATP face à Adrian Mannarino

Draper (ATP 82) s'est défait avec autorité de son adversaire allemand, 28e mondial et 3e tête de série, s'imposant 6-3, 6-4 en 1 heure et 25 minutes. Après avoir été breaké en début de partie, il a directement contré et s'est envolé pour le gain de la première manche. Le Britannique s'est montré particulièrement féroce sous pression, écartant pas moins de 7 balles de break au total, alors que Struff n'en a sauvé qu'une sur les 4 qu'il a concédées.

À 21 ans, Jack Draper atteint la première finale de sa carrière sur le circuit ATP. Il a remporté quatre Challengers 80 en 2022 et un 75 en 2023, et dispose désormais d'une opportunité d'ouvrir son compteur au niveau le plus élevé du tennis mondial.