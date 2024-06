Jannik Sinner écarte Grigor Dimitrov, rejoint les demi-finales et devient N.1 mondial

Sinner sera opposé pour une place en finale au vainqueur du match de "night session" entre l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 9).

Lauréat en janvier de l'Open d'Australie, avant d'enchaîner avec des victoires à Rotterdam et Miami, Sinner a vite imposé sa vitesse, sa solidité et sa régularité au créatif Dimitrov qui ne trouvait pas la faille. Le marquoir indiqua 4-1, double break et bientôt 6-2 en 35 minutes.

Le Transalpin continua à pilonner le revers du Bulgare. Un tactique payante traduite par un break d'entrée dans le deuxième set (2-0). Il géra ensuite son avantage. Dimitrov sauva une balle de 5-2 mais se retrouva mené deux sets à rien (6-4).

Dos au mur, le vainqueur du Masters 2017 prit plus de risques et s'offrit une première balle de break pour mener 0-2. Sinner resta solide. Si bien que jamais Dimitrov ne réussit à prendre le meilleur malgré de belles choses. Et c'est l'Italien qui a breaké le premier pour mener 5-4, service à suivre pour le gain du match. À la surprise générale, Sinner se fit surprendre (5-5). Mais quand il s'est agi de disputer le jeu décisif, l'Italien s'imposa calmement.