Jiri Lehecka écarte Stefanos Tsitsipas et décroche un ticket pour les demi-finales

Le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 33) a dominé le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 11) en quarts de finale de l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers joué sur dur et doté de 690.135 euros. Vendredi, Lehecka n'a eu besoin que de deux sets à la Lotto Arena pour renverser l'ancien N.3 mondial, 6-4, 6-4, en moins d'une heure et demie.

Stefanos Tsitsipas a semblé chercher son tennis pendant une grande partie de la rencontre. Après un jeu blanc sur son engagement initial, le Grec a laissé son adversaire lui mettre la pression à chaque fois qu'il servait, avec six balles de break conquises et une convertie dans la première manche. Lehecka a quant à lui défendu avec succès et a ainsi pris l'avantage face à la tête de série N.2.

La deuxième reprise n'était pas synonyme de réveil pour Stefanos Tsitsipas, breaké d'entrée et toujours aussi peu menaçant sur le service adverse. Irrité par moments, pestant contre l'arbitrage virtuel à plusieurs reprises, le Grec a retrouvé du rythme, mais il n'a jamais su refaire son retard. Quelques coups d'éclat n'ont pas suffi et le Tchèque s'est dirigé vers une nouvelle victoire contre le natif d'Athènes après son succès à Indian Wells au mois de mars.