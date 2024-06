Joachim Gérard, battu par le N.1 mondial: "Il faut que j'arrive à être plus solide"

"J'ai livré un match moyen", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Il y a eu des bonnes choses et des moins bonnes choses qui, à ce niveau-là, se paient cash. Il y a des moments où j'ai commis trop de fautes, et d'autres où je n'étais pas assez incisif. Et contre le N.1 mondial, cela ne passe pas. Il y a de la déception, le score est sévère. J'aurais pu faire les choses différemment, mais je suis tout de même content de ce que j'ai montré. J'ai affiché une bonne attitude, je me suis arraché jusqu'au bout et j'ai pris du plaisir. Il faut simplement que j'arrive à être plus solide."

Joachim Gérard restera encore à Roland-Garros, pour disputer le double aux côtés de l'Espagnol Martin De La Puente (IFT 4). Et il reviendra à Paris, fin août, pour les Jeux Paralympiques, où il espère connaître plus de réussite.