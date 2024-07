Joachim Gérard contre le numéro 1 mondial en quarts : "Il joue un peu comme Alcaraz "

"Je n'ai pas disputé mon meilleur match", a commenté Joachim Gérard. "J'étais fort stressé en montant sur le court. Résultat, je commettais beaucoup de fautes, je donnais beaucoup de points et j'ai laissé mon adversaire prendre rapidement le large jusqu'à 4-0. Heureusement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à jouer un peu plus intelligemment et à mieux maîtriser la surface, ce qui m'a permis de revenir. Il a encore mené 5-4, mais j'ai serré le jeu pour remporter ce premier set et dérouler ensuite. Il n'a marqué que deux points dans la deuxième manche".

"Ce qui le rend si fort, c'est sa fougue, son insouciance", estime Joachim Gérard. "Il joue un peu comme Alcaraz, si ce n'est qu'il est gaucher. Il frappe très fort, et même s'il fait des fautes, il continue. Et à l'arrivée, il fait plus de points que de fautes. L'herbe n'est pas sa meilleure surface, mais il n'en est pas moins tenant du titre. Ce sera un gros challenge, mais je sais qu'il n'aime pas me jouer non plus. Je l'ai déjà battu, l'an dernier au Victorian Open avant l'Australian Open. Il faudra rester bien agressif. On va se donner à fond et tout faire pour ne rien regretter".