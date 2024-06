Joran Vliegen passe au 2e tour du double mixte

Vliegen, 18e mondial en double, évolue Porte d'Auteuil en compagnie de la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 27 en double). Le duo a émergé de justesse 6-4, 4-6 et 10/2 au super tiebreak aux dépens des Croates Ivan Dodig (ATP 7 en double) et Donna Vekic (WTA 227 en double). La rencontre s'est conclue en 1h25.

La paire belgo-tchèque sera opposée en huitièmes de finale (2e tour) à la paire composée de l'Argentin Maximo Gonzalez et de la Norvégienne Ulrikke Eikeri (ATP 17 et WTA 31 en double) qui a aussi eu recours au super tiebreak pour écarter le duo formé par l'Américain Jackson Withrow (ATP 25 en double) et l'Indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 35 en double) 7-5, 1-6, 10/7.