Jordan Thompson décroche son premier titre à l'ATP en se débarrassant de Casper Ruud

L'Australien Jordan Thompson (ATP 40/N.8) a remporté le premier titre ATP de sa carrière au tournoi de tennis ATP 250 de Los Cabos. Il s'est imposé face au Norvégien Casper Ruud (ATP 12/N.4), 6-3, 7-6 (7/4), samedi en finale du tournoi joué sur dur et doté de 915.245 dollars. La partie a duré 2 heures et 2 minutes.

Dans le premier set, Thompson a fait preuve d'une grande efficacité, faisant le break sur son unique opportunité alors que Ruud n'est pas parvenu à convertir une seule de ses six balles de break.

Thompson conquiert ainsi sa première couronne sur le circuit ATP. Il avait été battu en finale à Rosmalen en 2019 et 2023, mais peut savourer son premier succès à 29 ans. Il atteindra lundi le classement le plus élevé de sa carrière, aux alentours de la 32e place à l'ATP.

Pour Casper Ruud, il s'agit d'une troisième défaite en finale consécutive, après Roland-Garros et Bastad en juin et en juillet 2023. L'ancien N.2 mondial n'a plus remporté de tournoi depuis l'ATP 250 d'Estoril, début avril dernier. Il remontera cependant au 11e rang du classement ATP, lundi.