Justine Henin: "Les Jeux de Paris seront très spéciaux pour les joueurs de tennis belges"

Justine Henin, championne olympique à Athènes en 2004, s'est rendu mardi à Wilrijk pour saluer la sélection belge de tennis qui se rendra à Paris. "Avoir les Jeux à Paris sera très spécial pour les joueurs et fans de tennis belge", a-t-elle déclaré. "La connexion avec Roland-Garros sera clairement ressentie."

S'il y a un message qu'Henin veut transmettre à la sélection belge pour Paris, c'est le suivant: "rien n'est impossible". "Cela sera, quoi qu'il arrive, une expérience hors du commun pour eux", a-t-elle déclaré. "Le public joue un rôle énorme aux Jeux et il y a une atmosphère spéciale. C'est aussi inspirant de voir tous les autres sports et les autres cultures autour de toi."

Peu s'en souviennent aujourd'hui, mais la médaille d'or à Athènes était loin d'être évidente pour Henin à l'époque, malgré son statut de numéro une mondiale. "Je souffrais d'un cytomégalovirus, qui m'avait fait passer à côté de mon Roland-Garros (éliminée au deuxième tour, ndlr.) et fait manquer Wimbledon. J'étais donc arrivée sans préparation aux Jeux", s'est-elle rappelée. "Les attentes du public étaient pourtant élevées, même si j'y étais moi-même allée avec de l'ambition, mais aussi avec l'idée de "voir ce qu'il est possible de faire"".

Se rendre aux Jeux en tant que délégation belge vous remplit également d'énormément de fierté, affirme Henin. "C'est un évènement tellement puissant, qui rassemble les gens", dit-elle. "Cela donne un sentiment très spécial de pouvoir représenter son pays pour quelque chose d'aussi grand. Tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre mais c'est une expérience unique, sur le plan humain aussi. À ce niveau-là, c'est clairement la plus grande aventure que j'ai faite durant ma carrière. Pour ce qui est des plus belles victoires, c'est plus difficile de faire des comparaisons, mais je la place clairement dans top 3."