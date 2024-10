Karen Khachanov et Gabriel Diallo s'affronteront en finale

Le Russe Karen Khachanov (ATP 26) et le Canadien Gabriel Diallo (ATP 118) s'affronteront dimanche en finale du tournoi ATP 250 d'Almaty, une épreuve sur surface dure et dotée de 1,036,700 de dollars au Kazakhstan. Diallo, 23 ans, disputera sa première finale dans un tournoi ATP.

En demi-finale, le Canadien a éliminé samedi l'Argentin Francisco Cerundolo, 31e à l'ATP et quatrième tête de série, en deux manches 6-4, 6-2. Le match a duré 1h09. Khachanov, troisième tête de série, a sorti plus tard dans l'après-midi l'Australien Aleksandar Vukic (ATP 85) en trois sets 6-7 (3/7), 6-3, 6-4 et 2h15 de jeu.

À 28 ans, Khachanov a l'occasion d'inscrire un huitième titre à son palmarès, un deuxième cette année après celui de Doha. Le Russe a également perdu deux finales dans sa carrière.

Les deux joueurs se sont affrontés une seule fois, aux Masters 1000 du Canada, et Khachanov l'avait emporté en deux sets.