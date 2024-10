Kimberley Zimmermann éliminée dès le premier tour du double

Zimmermann (WTA 94 en double), 28 ans, et Bondar (WTA 95 en double), 27 ans, se sont inclinées en deux sets - 6-3, 6-2 - face à la Norvégienne Ulrikke Eikeri (WTA 44, 31 ans) et à la Tawaïnaise Fang-Hsien Wu (WTA 53 en double, 25 ans) dans ce tournoi joué sur surface dure et doté de 922.573 dollars. La rencontre a duré une heure et trois minutes.

Aucune autre Belge n'est engagée dans le tournoi, qu'il s'agisse du simple ou du double.

Plus tôt dans le mois, Zimmermann, aux côtés de la Bosnienne Anita Wagner (WTA 169 en double), avait également été éliminée au premier tour du double du tournoi de tennis ITF 100 de Cornellà de Llobregat, en Espagne.