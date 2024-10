"La confiance est là" pour Zizou Bergs, qui fait preuve d'ambition avant Anvers

Zizou Bergs abordera avec beaucoup d'ambition la 9e édition de l'European Open de tennis, le tournoi ATP 250 d'Anvers. Alors que le tableau final s'ouvrira dimanche, le Limbourgeois arrive en confiance, comme il l'a expliqué vendredi à la presse. "Je sens que je peux aller loin, peut-être jusqu'au dernier week-end" et au dernier carré.

La saison 2024 sourit au natif de Lommel, qui a réussi à intégrer le top 100 et se hisser jusqu'à la 73e place du classement. "J'ai souvent été freiné par des blessures, mais cette année, j'ai enfin réussi. J'ai vécu un moment magique à Roland-Garros (avec un 3e tour, ndlr) et j'ai ensuite persévéré. Tout n'a pas été facile, mais depuis la Coupe Davis du mois dernier, j'ai retrouvé mon rythme de croisière."

"Je veux aller loin ici, c'est clair", a-t-il annoncé avec assurance. "C'est la première année où je sens vraiment que je peux aller jusqu'au bout, jusqu'à la finale même. La confiance est là, et je joue souvent bien ici." L'aspect local du tournoi d'Anvers réjouit Zizou Bergs, qui dispose d'un peu de temps pour tempérer "la vie mouvementée d'un joueur de tennis. Lorsque je suis revenu de Chine, j'ai su que j'allais enfin être chez moi pendant une semaine et demie. C'est un sentiment très agréable."

"J'ai encore des perspectives pour l'année prochaine", a annoncé un Zizou Bergs dont l'objectif ultime est une place dans le top 10 mondial. "Il faut travailler très dur et intelligemment, mais j'y crois. David Goffin est un excellent exemple: peut-être pas le plus grand talent chez les juniors, mais il a réussi. En cela, je ne suis pas Belge. Je veux penser de manière très ambitieuse et croire en moi. C'est important contre les meilleurs joueurs du monde. J'espère atteindre mon objectif d'ici quelques années", a-t-il conclu.