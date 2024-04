La pression est sur les Américaines, estime Sofia Costoulas

La Belgique n'a rien à perdre dans cette rencontre déséquilibrée sur papier, estime Sofia Costoulas. "La pression va être sur les États-Unis. Nous, on n'a rien à perdre. Je vais essayer de donner le maximum sur chaque point et après on verra ce qui peut se passer", a déclaré la joueuse belge de 19 ans jeudi en marge du tirage au sort.

Pegula et Vandewinkel s'affronteront samedi dans le troisième simple et Navarro et Costoulas dans le quatrième. Le double opposera Madison Keys (WTA 396 en double) et Taylor Townsend (WTA 12 en double) à Marie Benoit (WTA 472 en double) et Kimberley Zimmermann (WTA 73 en double).

Alors que la capitaine américaine Lindsay Davenport dispose de ses meilleures joueuses, à l'exception de Coco Gauff (WTA 3), le capitaine belge Wim Fissette est privé des trois meilleures joueuses belges, Elise Mertens (WTA 30), Greet Minnen (WTA 70) et Yanina Wickmayer (WTA 89).

La Belgique jouera vendredi et samedi contre les États-Unis, sur surface dure en plein air à Orlando. Les huit vainqueurs de ces qualifications joueront la phase finale en novembre à Séville, en Espagne.