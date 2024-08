Le tenant du titre Zverev éliminé en quarts par Musetti, Alcaraz dans le dernier carré

Musetti a réussi le break dès le premier jeu du match. Zverev a débreaké pour revenir à 5-5, mais Musetti a aussitôt repris le service de son adversaire. Le second set est resté en équilibre jusqu'à 5-5 avant un break, décisif, de l'Italien.

Musetti rencontrera, pour une place en finale, soit le Serbe Novak Djokovic (ATP 2), soit le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 11).

L'Espagnol Carlos Alcaraz, N.3 mondial, a décroché son ticket pour les demi-finales en battant l'Américain Tommy Paul (ATP 13) 6-3, 7-6 (9/7) en 1 heure et 59 minutes. Après avoir maitrisé le premier set, gagné grâce à un break dans le sixième jeu, Alcaraz a eu plus de mal dans le second. Mené 0-3, il est revenu à 5-5. Dans le jeu décisif, l'Espagnol a manqué une balle de match, puis sauvé une balle de set et enfin conclu la partie.