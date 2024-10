Les diamants anversois n'ont plus de secret pour les as de la raquette

Il est désormais loin le temps où une raquette de diamant récompensait le lauréat du tournoi de tennis d'Anvers. La Métropole n'en demeure pas moins très attachée à ces pierres précieuses. Les quatre as de la 9e édition de l'European Open, le tournoi ATP 250qui se joue cette semaine - Alex de Minaur, 9e mondial et tête de série N.1, Stefanos Tsitsipas (ATP 11/N.2), Félix Auger-Aliassime (ATP 21/N.3) et Zizou Bergs (ATP 69), régional de l'étape - ont eu droit à une visite privée du musée du Diamant DIVA, lundi en fin de matinée.

"C'est intéressant d'apprendre des choses nouvelles", ont reconnu Bergs et Tsitsipas. "Nous avons pu voir les différentes catégories de diamant, leur couleur. Nous sommes quand même dans la capitale mondiale du diamant", a ajouté Alex de Minaur, finaliste de l'édition 2020.

L'Australien a expliqué son inscription tardive dans le tournoi qui bénéficie grâce à lui de la présence d'un Top 10 mondial. "J'ai été blessé récemment (hanche, ndlr) et c'est vrai que la décision a été prise à la dernière minute. Je me sens mieux et j'espère bien jouer." Il n'a plus joué depuis son quart de finale perdu contre Jack Draper à l'US Open Le 4 septembre. "C'est toujours un plaisir de jouer ici. Je serai peut-être un peu plus frais mentalement parce que je n'ai pas joué ces dernières semaines."