L'Europe et le Monde terminent la première journée à égalité, après quatre rencontres

L'Europe et le Monde sont à égalité, deux victoires partout, à l'issue de la première journée de la Laver Cup, vendredi à Berlin en Allemagne. Le tournoi oppose six joueurs européens à six joueurs issus du reste du monde, suivant le principe de la Ryder Cup de golf.

La quatrième rencontre, le premier double, a ensuite souri à l'équipe mondiale, composée des Américains Taylor Fritz et Ben Shelton, respectivement 7e et 17e au classement mondial en simple. Ceux-ci ont vaincu pas moins que les N.2 et N.3 mondiaux, l'Allemand Alexander Zverev et l'Espagnol Carlos Alcaraz. La partie a été conclue une nouvelle fois en deux manches, 7-6 (7/5), 6-4.

Samedi, trois matchs de simple auront lieu avant un match de double. Il est prévu que 12 matchs soient disputés, sauf si l'issue est décidée plus tôt. En cas d'égalité après la 12e rencontre, un double de "prolongations" départagera l'Europe du Monde.

Daniil Medvedev (ATP 5), Flavio Cobolli (ATP 32) et Jan-Lennard Stuff (ATP 37) complètent l'équipe européenne. L'équipe mondiale ne se compose quant à elle que de six joueurs.