Lutte entre outsiders pour une place en finale, samedi à Anvers

Après une journée de vendredi fatale aux plus hautes têtes de série, ce sont les outsiders qui croiseront le fer, samedi, sur la scène du European Open à Anvers. La deuxième demi-finale du double ouvrira le programme avant des demi-finales du simple ouvertes et indécises.

Sur les coups de 12h30, les spectateurs de la Lotto Arena pourront assister au duel entre la paire néerlandaise de Robin Haase et David Pel et le duo américano-kazakh de Robert Galloway et Aleksandr Nedovyesov. Cette joute désignera l'adversaire des Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler en finale du double.

En deuxième rotation, pas avant 15h30, le Français Hugo Gaston (ATP 77) montera sur le court face au 60e mondial, l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Les deux joueurs peuvent se targuer d'avoir terrassé des favoris en quarts de finale. Gaston a écarté le 9e mondial, tête de série N.1, l'Australien Alex De Minaur, tandis que Bautista Agut s'est offert le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21/N.3).