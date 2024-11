Magnifique: Joachim Gérard remporte le Masters en double de tennis en fauteuil roulant

L'Ucclois, 36 ans, ajoute un sixième Masters à son palmarès, le deuxième en double après celui remporté en 2014 aux côtés du Français Stéphane Houdet à Mission Viejo aux États-Unis. Gérard a gagné quatre fois le Masters en simple: en 2015 et 2016 à Londres, et en 2018 et 2019 à Lake Nona, aux États-Unis.

Associé à l'Espagnol Manuel de la Puente, avec qui il forme la paire tête de série N.4, Gérard s'est imposé en deux sets 6-4, 6-2 en finale contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, la paire tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes.

Vendredi, le Ucclois, 36 ans, avait été battu par Martin de la Puente, 3e mondial, en trois manches pour sa troisième rencontre de poule et n'a pu se qualifier pour les demi-finales en simple. Joachim Gérard a été écarté 6-7 (7/9), 6-4 et 7-6 (10/8) au bout de plus de 3h15 (3h18) à l'issue d'un second tie-break au cours duquel le paralympien belge avait hérité d'une balle de match.