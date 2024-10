Masters 1000 de Shanghai: Djokovic rejoint Fritz en demi-finale

Le Serbe Novak Djokovic (4e mondial) et l'Américain Taylor Fritz (7e) s'affronteront en demi-finale du Masters 1000 de Shanghai après avoir respectivement battu vendredi le surprenant Tchèque Jakub Mensik (65e) 6-7 (4-7), 6-1, 6-4, et le Belge David Goffin (66e) 6-3,6-4.

Dans le premier set de ce quart de finale, Jakub Mensik (19 ans), n'a pas fait son âge et montré qu'après avoir battu Grigor Dimitrov (10e) et Andrey Rublev (6e), il aurait bien aimé avoir la peau du dernier représentant du "Big Three" sur le circuit en attendant la retraite de Rafael Nadal.

Djokovic l'a pourtant breaké pour mener 5-4, et il a su répondre directement en se débreakant. Un bon jeu blanc du Tchèque plus tard, les voilà au tie break. Après avoir perdu les trois premiers points, Mensik s'est repris et a fini par gagner sept des huits derniers échanges pour l'emporter, 7/4.

Sûrement vexé, la réponse du Serbe aux 24 majeurs a été cinglante, un 6-1 infligé tambour battant et Mensik renvoyé à des erreurs de jeunesse et de la tendreté en fond de court.