Michael Geerts sorti au deuxième tour

Michael Geerts a été éliminé au deuxième tour du tournoi de tennis Challenger 50 d'Ortisei, joué sur surface dure et doté de 36.000 euros, mercredi en Italie.

Geerts, 268e mondial, s'est incliné en trois sets 5-7, 6-3 et 7-6 (7/4) face au Polonais Maks Kasnikowski (ATP 310), tombeur de Gauthier Onclin, 216e mondial et tête de série N.2, au premier tour. La rencontre a duré 2 heures et 11 minutes.

Geerts dispute également le double en Italie. Associé à l'Italien Stefano Napolitano, l'Anversois affrontera d'entrée la tête de série N.1 formée par le Suédois Filip Bergevi et le Néerlandais Mick Veldheer.