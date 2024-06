Minnen déclare forfait avant son quart de finale en double

Mercredi, Greet Minnen et Heather Watson (WTA 105 et 50 en double) s'étaient qualifiées pour les quarts de finale en battant 6-3, 6-2 au premier tour la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 6 et 2 en double), têtes de série N.2.

Elise Mertens reste ainsi la dernière Belge engagée en double à Birmingham. En compagnie de la Taiwanaise Su-Wei Hsieh, la N.1 belge s'est qualifiée mercredi pour les demi-finales du double. Elise Mertens et Su-Wei Hsieh (WTA 1 et 3 en double) sont têtes de série N.1.