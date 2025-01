Nouvelle ère pour l'European Open: le tournoi belge quitte Anvers et débarque à Bruxelles

Le déménagement du tournoi vers la capitale était dans l'air depuis plusieurs semaines. Le contrat entre la ville d'Anvers et la société Tennium, organisatrice du tournoi, était arrivé à son terme au bout des neuf premières éditions. Les importants travaux du ring d'Anvers à hauteur du Sportpaleis et la Lotto Arena rendaient également l'organisation du tournoi compliquée.

Anvers était le théâtre de l'European Open depuis son apparition au calendrier ATP en 2016. La Métropole avait déjà accueilli un tournoi masculin entre 1982 et 1998 mais aussi les Diamond Games, un tournoi WTA, entre 2002 et 2008. Le tournoi féminin était revenu au calendrier pour une seule édition en 2015.

Le tournoi restera donc en Belgique grâce au soutien de la Ville de Bruxelles et de la Région Bruxelles-Capitale. "En tant que capitale, nous voulons organiser de grands événements sportifs, et c'en est un", a déclaré Philippe Close (PS), le Bourgmestre de Bruxelles. "Je veux remercier les organisateurs. Nous discutons depuis un an. Nous sommes de très heureux de garder le tournoi en Belgique. Le tennis a une grande histoire dans notre pays. Nous voulons accueillir le tournoi et tous les grands joueurs dans les meilleures conditions possibles. L'impact de tels événements sportifs est énorme. Cela nous place aussi sur la carte en tant que ville. Espérons que ce soit le début d'une très belle histoire."