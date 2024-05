Qualifié pour la première fois, Zizou Bergs défiera le Chilien Tabilo : "C'est irréel"

Il s'agira de la quatrième participation de Zizou Bergs à un tournoi du Grand Chelem et de la deuxième cette année après avoir été repêché comme lucky loser à l'Open d'Australie. En quête d'une première victoire, le natif de Lommel affrontera le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 25), 26 ans, titré à Auckland et demi-finaliste à Rome, où il a terrassé Novak Djokovic (ATP 1).

"C'est irréel", a-t-il confié en conférence de presse. "Quelle atmosphère ! C'est pour vivre des moments pareils que je joue au tennis. Je n'avais d'ailleurs pas le sentiment de disputer un troisième tour de qualifs, mais un match de Coupe Davis. Et j'ai été impressionné par le nombre de supporters belges. C'était moins stressant que contre Joris (De Loore, ndlr). Je suis très bien entré dans la partie. Tout coulait de source. Au deuxième set, il a un peu changé son style de jeu et c'est devenu plus compliqué. Mon service m'a un peu lâché également, j'ai pu trouver les solutions".

"Je jouerai dimanche et ce ne sera pas un tour facile", a-t-il poursuivi. "Il est tête de série N.24. Il a très bien joué à Rome. Il est en pleine confiance. Maintenant, je me dis que ce ne sera également pas facile pour lui. Je suis un qualifié qui peut être dangereux. J'ai déjà trois matches dans les jambes. Je connais les conditions. Il y aura sans doute beaucoup de Belges. Bref, cela pourra jouer en ma faveur. Et puis, j'aime affronter les gauchers. J'espère gagner et bien m'amuser".