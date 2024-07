Quatre Belges présents en simple, avec David Goffin comme dernier entrant direct

L'USTA, la Fédération américaine de tennis, a publié mardi à New York la liste des 104 joueurs et 104 joueuses qui figureront directement dans les tableaux des simples messieurs et dames à l'US Open, la quatrième levée du Grand Chelem, du 26 août au 8 septembre à Flushing Meadows. Et quatre Belges seront engagés.