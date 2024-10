Robert Galloway et Aleksandr Nedovyesov complètent l'affiche en finale du double

L'Américain Robert Galloway et le Kazakh Aleksandr Nedovyesov (ATP 38 et 57 en double) ont validé leur place en finale du double à l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers. Samedi, la paire a écarté les Néerlandais Robin Haase et David Pel (ATP 71 et 177 en double) en deux manches, 6-2, 6-3. La partie a duré une heure.

En finale, le duo américano-kazakh rencontrera les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler (ATP 54 et 68 en double). Ce sont Erler et Miedler qui avaient sorti Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP) en quarts de finale, soit au 2e tour. Gillé et Vliegen constituaient la 3e tête de série.

Les Autrichiens ont déjà remporté ensemble cinq titres ATP en double, entre 2021 et 2023. Cette année, Erler en a ajouté un supplémentaire avec l'Allemand Andreas Mies, à Kitzbühel en Allemagne.