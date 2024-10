Roger Federer remercie son rival Rafael Nadal pour les "souvenirs inoubliables"

"J'ai toujours souhaité que ce jour n'arrive jamais. Merci pour les souvenirs inoubliables et toutes tes performances incroyables dans le sport que nous chérissons", a ajouté Federer, retraité depuis deux ans et qui compte 20 titres du Grand Chelem, dans une réponse à la vidéo diffusée sur Instagram par son ex-grand rival lauréat de 22 Majeurs.

Dans ce qui s'apparente à l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis, et du sport en général, c'est le gaucher de Manacor qui est devant au nombre de victoires puisqu'en 40 affrontements face à celui que certains surnomment le "Maestro", il compte 26 victoires même si le dernier duel en demi-finale de l'édition 2019 de Wimbledon est revenu au Suisse.

Sur le circuit ATP, c'est Federer qui mène les débats en termes de victoires consécutives avec six entre 2015 et 2019 dont quatre en finale : à l'ATP 500 de Bâle (2015), l'Open d'Australie (2017) et aux Masters 1000 de Miami (2017) et de Shanghai (2017). Nadal a, lui, réussi l'exploit de signer cinq victoires de suite, à trois reprises.

Le recordman de sacres à Roland-Garros (14) ne s'est jamais incliné face à son rival à Paris et compte quatre victoires en finale et deux en demi-finale.