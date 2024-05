Rome: Jarry surprend Tsitsipas et complète le dernier carré

Le Grec a ensuite idéalement débuté la manche décisive en prenant le service de Jary, mais a reperdu aussitôt cet avantage.

A dix jours de Roland-Garros (26 mai-9 juin), la hiérarchie sur la terre battue est difficile à établir en raison de la méforme des uns (Novak Djokovic, Daniil Medvedev) et des blessures des autres (Carlos Alcaraz, Jannik Sinner), tandis que Rafael Nadal revient de trop loin pour avoir son statut habituel de grandissime favori.

Tsitsipas faisait figure de joueur le plus solide cette saison sur terre battue, mais il alterne le bon (victoire à Monte-Carlo et finale à Barcelone) et le moins bon (éliminations d'entrée à Madrid et en quarts à Rome).