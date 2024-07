Sander Gillé et Joran Vliegen accèdent au deuxième tour en double

Sander Gillé et Joran Vliegen, tous les deux 30e mondiaux en double, ont passé le cap du premier tour du tournoi de tennis en double des Jeux Olympiques d'été de Paris, disputé sur terre battue à Roland-Garros lundi.

Le duo belge s'est imposé en deux sets 7-5, 6-4 face à la paire française, tête de série N.8, Arthur Fils (ATP 561 en double) et Ugo Humbert (ATP 360 en double). Au deuxième tour, les Belges affronteront la paire britannique composée d'Andy Murray, qui mettra un terme à sa carrière après les JO, et de Daniel Evans, vainqueur des Japonais Taro Daniel et Kei Nishikori 2-6 7-6 (7/5) 11-9.

Après un début de premier set très disputé, la paire belge a pris une belle option en 'breakant' leurs adversaires dans le onzième jeu dans le onzième jeu. Dans la foulée, Sander Gillé a servi pour le set et donné l'avantage à son duo. Les Limbourgeois ont réalisé leur second break du match dans le cinquième jeu de la seconde manche pour filer vers la qualification en 1 heure et 35 minutes.