Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés par Andy Murray et Daniel Evans au super tie-break

Sander Gillé et Joran Vliegen ont pris la porte au deuxième tour du tournoi de tennis en double des Jeux Olympiques mardi à Paris, tournoi disputé sur la terre battue de Roland-Garros. Le duo belge s'est incliné devant le Britannique Andy Murray, ancien N.1 mondial qui prendra sa retraite après les JO, et son compatriote Daniel Evans en trois sets 6-3, 6-7 (8/10) 11/9 après 2h06 de jeu.

Après un premier set rapidement plié par les Britanniques, Sander Gillé et Joran Vliegen ont montré un autre visage. Plus combatifs, ils n'ont rien laissé tomber dans la deuxième manche jusqu'à emmener leurs adversaires au tie-break, que les Limbourgeois ont remporté.

Dans le super tie-break, la paire belge a hérité de deux balles de match mais a vu Murray et Evans revenir in extremis pour s'imposer après plus de deux heures de jeu.