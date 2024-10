Tennis de table: "Je n'ai pas une pression énorme", assure Félix Lebrun

Double médaillé olympique, tête de série N.1 et vedette de son sport, Félix Lebrun se présente dès jeudi en favori aux championnats d'Europe de tennis de table à Linz, où "l'objectif sera de rapporter un titre" mais "sans pression énorme".

"Il y a des gens qui nous reconnaissent de plus en plus dans la rue", admet Félix Lebrun, 18 ans et N.7 mondial, qui se prête au jeu des selfies.

Deux mois après des Jeux historiques à Paris, d'où il est reparti auréolé d'une médaille de bronze en simple et d'une autre par équipes avec Simon Gauzy et son frère Alexis, l'engouement n'a pas faibli autour de Félix Lebrun entre demandes médiatiques et intérêt du public.

"Il y a pas mal de nouveautés en dehors du ping, c'est nouveau même si on s'est habitués un peu. Le ping n'est pas autant médiatisé d'habitude même si on sentait le truc arriver, et depuis les JO ça a augmenté de fou", ajoute Félix Lebrun.