Tennis de table: Lebrun, le bronze, le brio

Assurément la plus belle de sa jeune carrière et qui laisse un peu plus entrevoir un avenir qu'on imaginait déjà glorieux, au vu de sa progression météorique qui l'a vu passer du 1068e rang mondial fin 2021 à la 5e place depuis mars 2024. Non content d'être pressé, Félix est aussi sacrément précoce car il est le plus jeune médaillé olympique de l'histoire en individuel, hommes et femmes confondus.

Pour l'heure, le présent est de bronze, mais pour Lebrun et le tennis de table tricolore il a un peu des reflets dorés, puisqu'il est le deuxième Français de l'histoire à monter sur un podium du simple aux Jeux, 32 ans après Jean-Philippe Gatien en argent à Barcelone-1992.

Deux jours après sa lourde défaite en demi-finale (4-0) face au grand favori chinois Fan Zhendong, "Féfé", dont la force de caractère et la maturité ne cessent de bluffer, a brillamment su se remobiliser.