Tennis: Fils élimine De Minaur à Barcelone, Tsitsipas et Ruud toujours en lice

Le Grec s'est qualifié en battant l'Espagnol Roberto Carballes (72e) 7-5, 6-3, jeudi.

"C'est bon d'enchaîner une série comme cela", a commenté Tsitsipas, qui a remporté à Monte-Carlo le premier titre de sa saison, le 11e de sa carrière.

"Plus on avance, plus ça devient difficile. La prolonger (cette série), c'est ce qu'il y a de plus difficile. En être à ce chiffre (huit victoires de rang, NDLR), c'est bon, ça m'apporte de la confiance", a-t-il ajouté.