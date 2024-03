Tennis/dopage: suspension réduite pour Halep, qui va pouvoir revenir

La championne roumaine âgée de 32 ans, ex-N°1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem, a bien été contrôlée positive à un produit interdit lors de l'US Open 2022, avant que des "irrégularités" dans son passeport biologique n'alourdissent son dossier au printemps suivant.

Eloignée des courts depuis un an et demi, Simona Halep "a hâte de revenir": le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit mardi de quatre ans à neuf mois, déjà purgés, sa suspension pour deux infractions à la réglementation antidopage.

"Je suis et que j'ai toujours été une athlète irréprochable", a poursuivi la Roumaine, déplorant "les accusations scandaleuses" à son encontre et "les ressources apparemment illimitées" employées contre elle. "A la fin, la vérité a prévalu, même si cela a pris beaucoup plus de temps que je ne l'aurais souhaité".

Mais après trois jours d'audience début février, la juridiction sportive a attribué son contrôle positif à un "supplément contaminé", et a estimé que les éléments tirés de son suivi sanguin ne suffisaient pas à établir une conduite dopante.

- Une molécule proche de l'EPO -

Le TAS a donc désavoué l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA), qui avait sanctionné Simona Halep le 22 septembre 2023, et réclamait dans cette procédure arbitrale "une période de suspension allant de quatre à six ans" contre la gagnante de Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019.

La juridiction de Lausanne promet de préciser "dès que possible" les conséquences pratiques de sa décision, soit une suspension allant du 7 octobre 2022 au 6 juillet 2023 - déjà purgée avant même que Simona Halep fasse appel - et l'annulation de tous ses résultats entre le 29 août 2022 et le 7 octobre 2022.