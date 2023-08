Tibo Colson éliminé au premier tour

Tibo Colson a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Meerbusch, joué sur terre battue et doté de 73.000 euros, mercredi en Allemagne.

Issu des qualifications, Colson, 480e mondial, s'est incliné en deux sets 6-2, 6-2 contre l'Argentin Camilo Ugo Carabelli, 171e mondial et tête de série N.5. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (65 minutes).

Mardi, Gauthier Onclin, 203e mondial et tête de série N.8, et Michael Geerts (ATP 287) ont eux validé leur ticket pour le deuxième tour en battant respectivement le Sud-Coréen Gerard Campana Lee (ATP 419) et l'invité allemand Marvin Möller (ATP 525).