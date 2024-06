Troisième titre en double en 2024 pour Mertens : "Chouette dans l'optique de Wimbledon"

Elise Mertens (WTA 1 en double) avait le sourire, dimanche, après avoir remporté son 21e titre en double et son troisième de l'année au tournoi WTA 250 sur gazon de Birmingham. La Limbourgeoise et sa partenaire taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 3) ont battu en finale la Japonaise Miyu Kato (WTA 31) et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 52) 6-1, 6-3 en 59 minutes.

"C'est évidemment très gai de remporter un nouveau titre", a-t-elle confié à Belga après sa victoire. "Les choses se sont déroulées de manière assez fluide, même si ce fut un peu plus turbulent sur la fin, mais dans l'ensemble, ce fut un bon match. Nous avons bien servi, mais le plus important sur gazon est le retour de service et nous avons pu remettre beaucoup de balles en jeu. Nous avons mis une bonne pression et commis peu de fautes. Elles n'avaient pas vraiment de solution. Bref, ce fut une bonne performance."

Elise Mertens termine ainsi de belle manière un tournoi qui avait commencé difficilement pour elle avec un abandon en simple, au deuxième tour, suite à une blessure à la hanche gauche contre l'Américaine Caroline Dolehide (WTA 61). La N.1 belge joue cette semaine à Eastbourne pour peaufiner sa préparation avant Wimbledon. Elle y affrontera mardi au premier tour la Britannique Yuriko Miyazaki (WTA 147), bénéficiaire d'une wild card.