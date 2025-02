Un tout schuss catastrophique, la honte sur le télésiège, une motoneige pour le sauver: le cauchemar d'Andy Murray au ski

Dès les premiers jours, le Britannique a peiné à prendre ses marques. "Je ne savais pas descendre du télésiège et ma femme refusait de monter avec moi parce que c’était gênant. J’ai fini par voyager avec des inconnus qui ont dû m’aider à me relever", a confirmé Murray. Un début difficile qui ne laissait rien présager de bon pour la suite.

Dans le podcast Sporting Misadventures, l’ex-numéro un mondial et désormais entraîneur de Novak Djokovic est revenu sur son périple sur les pistes, marqué par des chutes à répétition et une descente… bien loin de la maîtrise qu’on lui connaît sur les courts de tennis.

Panique en descente... sur une piste verte

Le moment de frayeur est venu lorsqu’il s’est retrouvé bloqué en haut d’une piste verte avec son beau-frère. "En arrivant au télésiège pour redescendre, la piste était fermée. La personne qui s’en occupait nous a expliqué que la seule façon de descendre désormais était en skiant". Novice, Murray s’est retrouvé sans solution… si ce n’est de se lancer, sans savoir s’arrêter.

"Je me disais : ‘Si j’essaie de tourner, je vais tomber dans le vide’. […] Donc je descends tout droit. Je dépasse mon frère en criant : ‘Je vais avoir des problèmes, je ne sais pas m’arrêter !’ […] Je me mets au sol et j’essaie de descendre en étant sur les fesses, ce que je n’ai pas vraiment réussi, et j’ai fini par arriver à un restaurant", confirme-t-il, hilare.

Rapatrié par une motoneige

Finalement, une motoneige a dû l’escorter jusqu’en bas, au grand désarroi des services de secours. "Ils étaient contrariés parce que normalement ils descendent des touristes britanniques alcoolisés qui sont restés bloqués en haut des pistes. Ce n’est pas vraiment leur travail, ils sont là pour aider les personnes blessées et pas les idiots qui pensent pouvoir descendre les pistes quand le jour disparaît".

Un premier séjour sur les skis que Murray ne risque pas d’oublier.